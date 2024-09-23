1990Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡ØER¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¡£Æ±ºî¤ÇÎø¿ÍÆ±»Î¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤È¥¸¥å¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥ë¥°¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÌòÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥ë¥°¥ê¡¼¥º¡õ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡ØER¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù²û¤«¤·¤Î¶¦±é¥·¡¼¥óDeadline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ØER¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¤¬½é²óÊüÁ÷¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥Ê¤¬Television Academy¤Î¥¤