9·î20Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£À©Éþ»Ñ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç°§»¢¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥ó¥­¥ó¥°3°Ì¤ÎºäËÜÎç(¤µ¤«¤â¤È¡¦¤ì¤¤)¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¥×¥íÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºäËÜ¡§»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤ò¸«¤ÆÌ´¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬Ì´¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê