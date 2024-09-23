[caption id="attachment_1212008" align="aligncenter" width="600"] ワッフルバイキングイメージ[/caption]櫟(以下、櫟 kunugi)は、9月24日(火)、「櫟 kunugi café 太田川店」で、スイーツ食べ放題サービス「ワッフルバイキング」を開始する。「櫟 kunugi」について「櫟 kunugi」は、1994年2月14日、広島県広島市己斐でワッフル専門店として創業。2024年に30周年を迎えた。当初は、ワッフル専門店としてワッフルのみ販売し