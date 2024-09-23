¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Á¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀþ¤ò±¿µÙ¤¹¤ë¡£¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤È¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¡µëºÂÀÊ¿ô¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î²ò½ü¤ò¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¥Áè¡¦¾ÃÈñ¼Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊCCCS¡Ë¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ï2013Ç¯3·î¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Á¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀþ¤Î½µ´ÖºÇÄãºÂÀÊ¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Î¼«¼çÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¡¢CCCS¤Ï±¿ÄÂ¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ò¾ò·ïÉÕ¤­¤Ç¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ