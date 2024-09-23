¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸øÆ»Áö¹Ô½Å»ë¤ÎÆÈ¼«Ï©Àþ¤Ç¥¯¥é¥¹TOP¤ÎÇä¤ì¹Ô¤­¤Ë¡ª 1979Ç¯¤ÎZ400FX¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤êGPz400F¤Ø¤È¡¢¥«¥ï¥µ¥­¤Ï¶õÎäDOHC400cc4µ¤Åû¤ÇÂ¾¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿GPZ400R¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¿åÎä²½¤·¤¿DOHC16¥Ð¥ë¥Ö4µ¤Åû¤Ç²¿¤ÈÂ¾¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥«¥Ðー¥É¥Ü¥Ç¥£¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¥ìー¥µー¥ì¥×¥ê¥«Ï©Àþ¤Ø¤È·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥«¥ï¥µ¥­¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥Ä&#1