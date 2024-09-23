¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥â¥È¤Ï¡¢È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÈÃ»¥Ñ¥ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¼ê¤ò·Ò¤°¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#Â©»Ò¤È¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç#¤Û¤Ü»³ÅÐ¤ê¥³¡¼¥Ç#¾å¹âÃÏ¹Ô¤­¤Î¥Ð¥¹ÂÔ¤Á¥³¡¼¥Ç¹Ô¤­Àè¤Ï#¥Ð¥¹¤ÈÅÅ¼Ö¤ÎÇîÊª´ÛÃ»¥Ñ¥ó¤È¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï#»³¤ÈÆ»¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤¡×¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙ¤«¤¯