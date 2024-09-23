ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ´üÃæ¤Ç¤¢¤ëÍèÇ¯8·î3Æü¤Ë¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤Î½ä¶È¤ò²ñ¾ìÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëEXPO¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ½êÂ°¤ÎÎÏ»ÎÌó200¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÁêËÐ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁêËÐ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹­¤¯À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍâÆü¤Î4Æü¤Ë¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³