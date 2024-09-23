Nandita Bose[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ïº£½µ¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÙ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô£³¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤Ï£²£µÆü¤Ë¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£·ãÀï½£¤Ê¤É¤ÇÅêÉ¼Àè¤ò¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í­¸¢¼Ô¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤¬Áªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò°ú¤­Â³¤­µá¤á¤Æ¤¤¤ë