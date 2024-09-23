NHK¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ç10ÂåÌÜ¡ØÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¹°Æ»¤¬22Æü¤Ë¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¤â¤â¥¯¥í¡É¤³¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ä¡È¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¡É¤³¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤é¤«¤éÄº¤¤¤¿¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¡¢º´Æ£¤ÏºÊ¡¦µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥¯¥Ã¤È¡ª¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º ¥¹¥¿¥×¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È