■陸上・全日本実業団対抗陸上競技選手権（23日、山口市・維新みらいふスタジアム）男子200m決勝が行われ、パリオリンピック™男子4×400ｍリレー代表の佐藤風雅（28、ミズノ）が20秒67で優勝。2位には4×400mリレー代表の佐藤拳太郎（29、富士通）が入った。パリ五輪200m代表の上山紘輝（25、住友電工）は4位に終わった。錚々たる顔ぶれが揃った。パリオリンピック™200mと4×100mリレー代表の上山。同4×400ｍリレー6