¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï23Æü¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¡£À®ÀÓÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2018Ç¯²Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬20Æü¤Ë¼­Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕºÇ½ªÍ½ÁªÂè3Àá¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤È¤Ê¤ë