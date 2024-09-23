TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£·àÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ì¡²è¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï´û´©13´¬¤Ç¤¹¤Ç¤ËÎß·×Éô¿ô2200Ëü