2024Ç¯10·î3Æü¤ËÂèÆó´ü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý µþÅÔÆ°Íð¡Ù¡£9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÈìÂ¼·õ¿´¤ò±é¤¸¤ëÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤È¡¢ºØÆ£°ì¤ò±é¤¸¤ëÆüÌîÁï¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡¢Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¡ä¡ä¡ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×7200ËüÉô¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤ÈÁ´À¤³¦¡¦Á´À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù