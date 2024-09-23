¡þ¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´KOBECHIBEN¡Ý¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡Ê2024Ç¯9·î23ÆüÅìµþ£Ä¡Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºµåÃÄ²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê50¡ËÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ÞÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖKOBECHIBEN¡×¤È¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤«¤éÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤ÎËå¡¢½©±©¡Ê¤·¤å¤¦¡¢²Ö´¬Åì¡Ë¤¬¡Ö7ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿