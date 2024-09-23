 ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE¡ÙÂè1ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡¦8TURN¤Î¥ß¥ç¥ó¥Û¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»²²Ã¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤ÇÊ´¡¹¤Ë¤·¤¿²á·ã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ØROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE¡Ù¤Ï¡¢7ÁÈ¤ÎK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÈACE¡Ê¥¨¡¼¥¹¡Ë¡É¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£CRAVITY¡¢THE NEW SIX¡¢YOUNITE¡¢TEMPEST¡¢8TURN¡¢¤½¤·¤Æ2020Ç¯ÊüÁ÷¡ØRoad to Kingdom¡Ù¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê