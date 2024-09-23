「阪神−巨人」＜9月23日甲子園25回戦＞試合開始 14：00先攻：巨人後攻：阪神◆ 阪神タイガース（中）近本（二）中野（右）森下（一）大山（三）佐藤輝（左）井上（捕）梅野（遊）木浪（投）郄橋◆ 読売ジャイアンツ（中）丸（右）浅野（二）吉川（三）岡本和（一）大城卓（左）モンテス（捕）岸田（遊）門脇（投）グリフィン