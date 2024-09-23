¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º£±ÊÅê¼ê¤Ï7²ó¡¢94µå¤òÅê¤²¡¢6Èï°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç15¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤á¤ëº£±ÊÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊâ½Ð¤ì¤Ð»ý¤ÁÁ°¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤ÎÏ­²¼¤«¤é¸½¤ì¤¿º£±ÊÅê¼ê¡£¤ª¤Ê¤«¤ÎÁ°¤Ç¸¤¤Î´é¤¬º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¸¤¤Î¤ª¤â¤Á