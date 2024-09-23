¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎDF¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬22Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï(¡û5-1)¤Ç¸åÈ¾25Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ4-4-2¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤¿¡£ËÜ¿¦¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢SB¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥ê¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï(¡ü1-3)¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç³«ËëÀá°ÊÍè¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£R¡¦¥Þ¥É