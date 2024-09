MADE IN TOKYOのソックスブランド「YUQRI(ユクリ)」から、2024年Autumn Winter NEW collectionが登場。オフィシャルオンラインストア、UNITED ARROWS、Stunning Lureなどで、9月より順次販売がスタートしています。こだわりがギュッと詰まったおしゃれなソックスで、秋のおしゃれを足元から楽しんでみませんか?ソックスブランド「YUQRI」って?2011年にスタートした、MADE IN TOKYOのソックスブランド「YUQRI」のものづくり。日