¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¡ÖÌ¤Íè¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î²þ³×¤òÌÀµ­¤·¤¿¶¨Äê¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û³«Ëë¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¡ÖÌ¤Íè¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤äÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥¶¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤¬·ã²½¤·¡¢¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤ÎµñÈÝ¸¢¹Ô»È¤Ç¼Â¸úÀ­¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹