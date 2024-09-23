¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼¡ÊVolodymyr Zelensky¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¡£ÂÚºß´ü´ÖÃæ¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡ÊJoe Biden¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÅýÎÎÁª¸õÊä¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¡ÊKamala Harris¡ËÉûÂçÅýÎÎ¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊDonald Trump¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢2Ç¯È¾°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¾¡Íø·×²è¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿Ä¹µ÷Î¥Ê¼