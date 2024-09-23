David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ï£²£³Æü¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¾ï»þÀÜÂ³¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ö¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Ø¤ÎÃæ¹ñÀ½¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÅëºÜ¶Ø»ß¤òÄó°Æ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£´Ø·¸¶Ú£²¿Í¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤Î±¿Å¾¼ê¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤¬Â¾¹ñ¤ËÁà