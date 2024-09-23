¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¶þ»Ø¤Î°­Æ¸¤À¤Ã¤¿¥¸¥¨¥´¡¦¥³¥¹¥¿¡£35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ïº£Ç¯¤«¤é¥°¥ì¥ß¥ª¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØGlobo¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÑ¹üÄË¤«¤é²óÉüÃæ¤À¤Ã¤¿¥³¥¹¥¿¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë11Æü¤ËU-20¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âà¾ì¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂà¾ì¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤Á¤é¡£Áê¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊ°³´¤¹¤ë¤È¼ó¤òÄÏ¤à¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç2¿Í¤È¤âÂà¾ì¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥Á·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7¤Ä¤Î»ö·ï¡×¥ë¥¤