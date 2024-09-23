·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤ÎË¡Ì³Éô¤¬2024Ç¯9·î22Æü¡¢Ë½Ïª·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤¬À±Ìî¸»¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤ë²±Â¬Åê¹Æ¤Î·ï¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤ÇÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë¡Öµõµ¶¤Î¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢È¯¿®¤Ë¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¡×ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢ÂìÂô»á¤¬5·î22Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÄ¶Í­Ì¾½÷Í¥¤È¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤ÆÅÅ·â·ëº§¤·¤¿ÃËÀ­²Î¼ê¤¬¡¢·ëº§¸å¤Ëº£ÅÙ¤ÏÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤¿Ë¿NHK¥¢¥Ê¤ÈWÉÔÎÑ¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢X¤Ç¤ÏÀ±Ìî