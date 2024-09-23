¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û24-25¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè5Àá¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡ÊManchester City¡Ë¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡ÊJohn Stones¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢10¿Í¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡ÊArsenal¡Ë¤È2-2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¤¬¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥¦¥È¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÊErling Braut Haaland¡Ë¤Î²ÃÆþ¸å100¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤â¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ