¡Ö¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¿ÈÊÕÀ°Íý¤Ê¤É¡È¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤¦³èÆ°¡á½ª³è¡£¤½¤Î£±¤Ä¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢À¸Á°¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¡×¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÃËÀ­¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É×ÉØ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö»ä¤ò¥Í¥¿¤Ë¤ª¼ò¤ò¡Ä¡×À¸Á°¤Î¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤ò¡È¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡É