¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡¼µð¿Í¡Ê2024Ç¯9·î23Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢1·³½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£À¾Í¦¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î9·î20ÆüDeNAÀï¤Ç2²ó6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£