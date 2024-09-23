[9.23 J3Âè29Àá](²Ö±à)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:»³¸ýÎ´Ê¿<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÂçºå]ÀèÈ¯GK 1 ±Ê°æ·úÀ®DF 2 ÈþÇÏÏÂÌéDF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´DF 23 ½©»³ÂóÌéDF 47 ¿å¸ýÍ¯ÅÍMF 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍMF 25 Éð°æÀ®¹ëMF 27 ß·ºêÎ¿ÂçMF 38 ²ÆÀîÂçÏÂFW 19 ÁýÅÄÈ»»ÊFW 34 ¸ÅÀîÂç¸ç¹µ¤¨GK 31 »³ÅÄ¹¸»ÎDF 22 ÎÓÅÄ³¡ÅÍMF 11 Íøº¬ÎÜ°ÎMF 41 Ô¢ÎÎÍºÅÍFW 9 ÅçÅÄÂó³¤FW 42 ¥¨¥ô¥§¥ë¥È¥ó¡¦¥«¥Í¥éFW 43 À¾Â¼¿¿µ§´ÆÆÄÂçÖÖÄ¾¿Í[Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC]ÀèÈ¯GK 22 »³ËÜ³¤¿ÍDF 2 »³