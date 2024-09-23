先日タイ人の女性と会話した際に「街中のゴミ箱が少ないにも関わらず、道路が清潔である」と日本の街並みについて驚いていた。タイではゴミ箱が置いてあっても利用せず、なぜかその周辺にゴミを捨てる人が多くて清潔ではないというのだ。 【写真】マッチョ50人がゴミ拾い渋谷区と異色コラボ！パワー生かして落書き除去 日本でもかつては街中にゴミ箱が設置されていたが、1995年に起こった地下鉄サリン事件をきっかけに、