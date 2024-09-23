¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥Ã¥µ¡¼¥Î¡£Âî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°­Æ¸Åª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥«¥Ã¥µ¡¼¥Î¤Ï¡¢¡ØViva El Futbol¡Ù¤Ç¡¢¥Ë¥³¡¼¥é¡¦¥ô¥§¥ó¥È¥é¤é¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼5¿Í¤òµó¤²¤ë´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥«¥Ã¥µ¡¼¥Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤½¤Î¸õÊä¤«¤é½ü³°¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î3¡Á4Ç¯¤Ï¥»