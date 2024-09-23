Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢22Æü¤ËË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè31Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿2024¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½©¸µ¹¯»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²Î¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW-WA¡×¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖSHOW-WA¡×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀÄ»³È»¤µ¤ó¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏGK¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÆê粼Àµ