¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢20¡Á69ºÐ¤Î¶µ°÷¡Ê¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡Ë2000¿Í¡ÊÃËÀ­1320¿Í¡¢½÷À­680¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¶µ°÷¤Î°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2024¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï5·î23Æü¡Á6·î10Æü¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡Ö¶µ°÷¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¾­Íè½¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¿¦¶È¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û°ÂÄê½Å»ë¡© 1°Ì¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¡×¶µ°÷¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¾­Íè½¢¤¤¤Æ¤Û¤·