¤­¤Î¤¦¡Ê9·î22Æü¡Ë¤«¤é·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®¤ÎÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦Àµ¸á¤´¤í¡¢ÂçÄÅÄ®¶ÓÌî¡Ê¤Ë¤·¤­¤Î¡Ë¤Ë¤¢¤ëÇòÀî±è¤¤¤ÎÈª¤ÇÌµ¿Í¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÂçÄÅÄ®¤Ë½»¤à65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢ÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃËÀ­¤Ï¤­¤Î¤¦¤ÎÄ«²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÇòÀî¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥Ëµù¤Î»Å³Ý