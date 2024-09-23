¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤±¤ó¤±¤ó¤¬21Æü(ÅÚ)¡¢È©ÌÌÀÑ¤Î¹­¤µ¤Ë¥É¥­¥É¥­¡Ä¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹¶¤á¤¿¥µ¥­¥å¥Ð¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¤±¤ó¤±¤ó¤ÎÈþ¿¬¤³¤Ü¤ì¤ë¹õ¥ì¡¼¥¹¥Ï¥¤¥ì¥°»ÑSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤±¤ó¤±¤ó¡£ÌÜ¸µ¤Î¤Û¤¯¤í¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍÄ¤²¤Ê´éÎ©¤Á¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ó¤±¤ó¤Ï21Æü(ÅÚ)¡¢¡Ö±Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿§Çò¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢¥Æ¥«¥Æ¥«¥ì¥¶¡¼°áÁõ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄÈ©ÌÌÀÑ¤Î¹­