¤ª¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÅØÎÏÉÔÂ­¤äÎÏÉÔÂ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î±ü¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢15Ëü¿Í¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤­¤¿»°ÑÛ¤µ¤È¤·»á¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï»°ÑÛ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¶â¤Î¤Ê¤ëËÜ Ã¯¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤­¤ë°ìÀ¸¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤