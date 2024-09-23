¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û24-25¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè6Àá¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°ÌFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡ÊFC Barcelona¡Ë¤Ï5-1¤Ç¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡ÊVillarreal CF¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥¯¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥ë¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¡ÊMarc-Andre ter Stegen¡Ë¤¬½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉ¨¤Î¤±¤¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ï¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¡ÊRobert Lewandowski¡Ë¤È¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡ÊRaphinha¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥È¡¼¥ì¡ÊPablo Torre¡Ë¤â¥´¡¼¥ë¤ò