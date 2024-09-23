9·î28Æü¤ÎËèÆü¿·Ê¹Ä«´©¡Öº£½µ¤ÎËÜÃª¡×¤Ç·ÇºÜÍ½Äê¤ÎËÜ¤Î¼ç¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Öº£½µ¤ÎËÜÃª¡×?°ËÆ£°¡¼Ó¤µ¤óÉ¾¡ØÃÏ¿Þ¤È¤½¤ÎÊ¬¿È¤¿¤Á¡Ù¡ÊÅìÄÔ¸­¼£ÏºÃø¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë?¼¯ÅçÌÐ¤µ¤óÉ¾¡Ø¥µ¥É¸ô¼ß¤Î¼ö¤¤¡Ù¡Ê¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥Ê¡¼Ãø¡¢¶â¸¶¿ð¿Í¡¢ÃæÀ¾»Ë»ÒÌõ¡¦Æü·Ð¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë?ÀîÈªÇî¾¼¤µ¤óÉ¾¡ØÌ¤Íè¤Ø¤Î°ä¸À¤¤¤ÞÀïÁè¤ò¸ì¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÁ°ÅÄ¹ÀÃÒ¡¢º½´ÖÍµÇ·Ãø¡¦¾½Ê¸¼Ò¡Ë?ÁôÃ«¹À²ð¤µ¤óÉ¾¡Ø¥é