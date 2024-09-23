Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç22Æü¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ(3ºÐ²´ÌÆ¡¦GII¡¦¼Ç2200m)¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹¥¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿ÉÍÃæ½Óµ³¼êµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë(²´3¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é±¹¼Ë)¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÈÖ¼ê¤«¤é±¿¤ó¤À¥¸¥åー¥ó¥Æ¥¤¥¯(²´3¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë)¤ÎÄÉ·â¤òÈ¾ÇÏ¿Èº¹¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2Ê¬11ÉÃ8(ãÄ½Å)¡£ Æ±¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¤Ï60²¯812Ëü300±ß¤Ç¡¢¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¤¬À©¤·¤¿ºòÇ¯¤Î59²¯4504Ëü600±ß¤è¤êÌó6000Ëü±ß