Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¸å11¡§00¡¢¶âÍË¸å11¡§30¡Ë¤Î10·î¤«¤é¤Î¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê26¡Ë¤¬²ÐÍË¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡Ê45¡Ë¤¬¿åÍË¡¢Ìî¸ý·¼Âå¡Ê35¡Ë¤¬ÌÚÍËÆü¤ò3¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ønews zero¡Ù¤Ë¿·²ÃÆþ¤¹¤ëÂìºÚ·î¡õÊÂÌÚ±ÀÉö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ä¹ßÀ¤Ï¡ÖºòÇ¯1¥ö·î´Ö¡¢¶âÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ønews zero¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤