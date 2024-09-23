Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç9·î29Æü(Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹(3ºÐ¾å¡¦GI¡¦¼Ç1200m)¡£1967Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï3ºÐ°Ê¾åÇÏ¤¬½ÐÁö¤Ç¤­¤ëÍ£°ì¤ÎÃ»µ÷Î¥½Å¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢84Ç¯¤Î¥°¥ìー¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆGIII¤Ë³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢87Ç¯¤ËGII¤Ø¤È¾º³Ê¡£90Ç¯¤«¤é¤ÏGI¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÆ±¥ìー¥¹¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÎòÂå¾¡¤Á»þ·×¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¢£1°Ì 1