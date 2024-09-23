¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¡¦¥·¥ê¡¼¥º70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ¢Ë¾¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÅÁÅý¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÎòÂå¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤ò¤ß¤ëÁ´148Ëç1953Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¸Â