Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡¦ÀÐÀî¸©¤ò½±¤Ã¤¿µ­Ï¿Åª¤Ê¹ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï23¤Î²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6¿Í¤¬»àË´¤·¡¢6¿Í¤Î°ÂÈÝ¤ä¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î±«ÎÌ¤¬ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï500¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢¼î½§»Ô¤Ç¤â400¥ß¥ê¶á¤¯¤È¤Ê¤ê¡¢9·î¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎØÅç»Ô¤ä¼î½§»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç½»Âð¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤¬½»¤à²¾Àß½»Âð¤Ç¤â9¤Ä¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¾²¾å¿»¿å¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ