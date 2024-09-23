»°½Å¸©¸æÉÍÄ®¤Ç23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸æÉÍÄ®°¤ÅÄÏÂ¤Î½»Âð¤Ç¡¢23Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡Ö²ÐºÒ¤ÇÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¬1¿Í¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ï90Âå¤ÎÃËÀ­¤Î1¿ÍÊë