¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ £¶¡Ý£µ ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡Ê9·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È´¶¾ðÇúÈ¯¡É¤Î53¹æÆÃÂçÆ±ÅÀÃÆ1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë53¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤«¤é¥À¥°¥¢¥¦¥È¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é´¶¾ðÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£4-5¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ