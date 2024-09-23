Riham AlkousaaSarah Marsh[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥ÄÅìÉô¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯½£¤Ç£²£²Æü¡¢½£µÄ²ñÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½é´ü¤Î¸ø¼°·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÀ¯Í¿ÅÞ¤Î¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ëÃæÆ»º¸ÇÉ¡Ö¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡Ê£Ó£Ð£Ä¡Ë¡×¤¬¡¢È¿°ÜÌ±¤ò·Ç¤²¤ë±¦ÇÉ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ê£Á£æ£Ä¡Ë¡×¤Ë¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±½£µÄ²ñÁª¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤ÎÅìÀ¾¥É¥¤¥ÄÅý°ì°Ê¹ß¡¢£Ó£Ð£Ä¤¬À©¤·¤Æ¤­¤¿¡£Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î»ÃÄê·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ó£Ð£Ä¤ÎÆÀ