°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Ç23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢2¿Í¾è¤ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¥­¥ã¥ê¥¢¥«ー¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¾¯Ç¯¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£23Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢³÷·´»Ô½¦ÀÐÄ®¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç·¿¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥«ー¤È2¿Í¾è¤ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â17ºÐ¤Î¾¯Ç¯2¿Í¤Ç¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È