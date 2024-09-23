Ï¢µÙ¤Î³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì½Å½ý¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤ÇÃËÀ­µÒ»É¤µ¤ì¤ë3900¿ÍÍè¾ì¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ë¢£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢22Æü¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¡£Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î¶ð¾ì¸ø±à¤Ç¡¢32ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¡Öº£¤¢¤½¤³¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç