¡Ò¡Ö½÷¤¿¤Á¤¬ÃË¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤à¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤­¡Ä¡×¡ÈÌ©¹ÒÉØ¡É¤ò±£¤¹¤¿¤áÃË½÷12¿Í¤¬Á¥Äì¤Ë¤¹¤·µÍ¤á¤Ë¡Ä¤à¤´¤¹¤®¤ë¡ÈÃâÂ©»à»ö·ï¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¤«¤é¤æ¤­¡×¤È¤Ï¸µ¡¹¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¼ÔÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹¡¢¶å½£¤Î°ìÉô¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ¤Ç¾«ÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿½÷À­¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¤¿¤Á¤«¤éÇä¤é¤ì¤¿½÷À­¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£°ìÂÎ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è