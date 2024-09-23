NHK大河ドラマ「光る君へ」第36回は「待ち望まれた日」。藤原道長の娘・彰子（一条天皇の中宮）の出産が描かれていました。寛弘４年（1007）12月頃、彰子は一条天皇の子を妊娠します。しかし、彰子の妊娠は当初秘密にされたようです。おそらくそれは、１つには呪詛を警戒してのものと考えられます。だが、妊娠５カ月にもなると、妊娠は公にされ、彰子は内裏から土御門第（道長の邸。つまり彰子の実家）に移ることになるのです（1