Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò21¡¢22¤ÎÎ¾Æü½±¤Ã¤¿¹ë±«¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐÃÏÊý¤Î¸òÄÌ¤ÎÂçÆ°Ì®¡¦¹ñÆ»249¹æ¤Ê¤É´´ÀþÆ»Ï©¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÄäÅÅ¤äÄÌ¿®¤ÎÅÓÀä¤â¤¢¤ê¡¢Àµ·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸Íî¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£¸©¤Î22ÆüÍ¼¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢±üÇ½ÅÐÃÏÊý¤Ç100¥«½ê°Ê¾å¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¡ÚÃÝÃæÂó¼Â¡¢°¤Éô¹°¸­¡¢¹ñËÜ¤è¤¦¤³¡¢¿¼Èø¾¼´²¡Û¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡ÛÂùÎ®¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿Ì±²È¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì